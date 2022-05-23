Как приготовить сочные и хрустящие чебуреки?

На Instagram-странице @julia.vkusno_po_domashnemu опубликован рецепт сочных и хрустящих чебуреков:

"Ингредиенты:



Тесто:

Мука - 500 г

Соль - 1 ч л

Сахар - 1 ст л

Масло растительное 3 ст л

Вода (кипяток) - 200 мл

* замешиваю до упругого состояния и убираю в пакет на 1 час



Начинка:

Фарш (говядина) - 500 г

Лук - 250 г

Петрушка - по желанию

Соль - 1 ч л

Перец черный - 1/2 ч л

Вода (холодная) - 100 мл



* обжариваю на среднем огне в растительном масле до золотистого цвета с каждой стороны".