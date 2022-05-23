https://news.day.az/unusual/1464260.html Как приготовить сочные и хрустящие чебуреки? - ВИДЕО
"Ингредиенты:
Как приготовить сочные и хрустящие чебуреки? - ВИДЕО
На Instagram-странице @julia.vkusno_po_domashnemu опубликован рецепт сочных и хрустящих чебуреков:
"Ингредиенты:
Тесто:
Мука - 500 г
Соль - 1 ч л
Сахар - 1 ст л
Масло растительное 3 ст л
Вода (кипяток) - 200 мл
* замешиваю до упругого состояния и убираю в пакет на 1 час
Начинка:
Фарш (говядина) - 500 г
Лук - 250 г
Петрушка - по желанию
Соль - 1 ч л
Перец черный - 1/2 ч л
Вода (холодная) - 100 мл
* обжариваю на среднем огне в растительном масле до золотистого цвета с каждой стороны".
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