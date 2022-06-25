На Марсе обнаружен "жуткий глаз"

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало интересную фотографию поверхности Марса, сделанную с помощью автоматической межпланетной станции Mars Express, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Фото было сделано 25 апреля 2022 года и демонстрирует гигантский безымянный кратер шириной 30 км. По своим очертаниям он напоминает жутковатый глаз, особенно если фото преобразовать в топографическое изображение с цветовой кодировкой.

В заметке ESA шутят: "Марс спит с одним открытым глазом". В сообщении также художественно уточняется:

Безымянный кратер шириной 30 км в центре изображения расположен среди извилистых каналов. Создавая изображения вен, будто проходящих через глазное яблоко человека, эти каналы, вероятно, несли воду по поверхности Марса около 3,5-4 миллиардов лет назад.

Кратер расположен на Аонии-Терре, возвышенности в южной части высокогорья Марса. На фото показывается кратер, как его бы увидел человеческий глаз с разрешением примерно 14 метров на пиксель.