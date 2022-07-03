Заблудившийся на соревнованиях в Англии гоночный голубь долетел до Америки

Гоночный голубь, участвовавший в соревнованиях, сделал неправильный поворот и пролетел лишние 8000 километров. В результате птица оказалась не в английском городе Гейтсхед, а в американском штате Алабама, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голубь по имени Боб отправился из Гернси (остров у побережья Нормандии) 11 июня и должен был преодолеть 600 километров за один день. Но птица не пришла к финишу и ее хозяин Алан Тодд посчитал ее погибшей.

Однако Боб нашелся в штате Алабама, нашедшие голубя поместили того в приют, где птицу накормили и отсканировали чип и вышли на владельца. Англичанин подтвердил свою личность по Zoom.

"Я не мог в это поверить. Он выглядил худым, но в порядке, считая то, через что он прошел. Не могу дождаться, когда верну его", - рассказал Алан.

Хозяин пернатого намерен лететь в США, чтобы вернуть Боба, голубя стоимостью около £1000.