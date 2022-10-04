Китай провел искусственное усиление осадков при помощи беспилотника

Китай провел операцию по искусственному усилению осадков над Цинхай-Тибетским нагорьем при помощи беспилотного летательного аппарата гражданского назначения Wing Loong - 1H.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности Китая.

"Wing Loong - 1H обнаружил скопление облаков над хребтом Амнье-Мачен в районе Саньцзянъюань Цинхай-Тибетского нагорья и успешно провел искусственное усиление дождевых и снежных осадков", - уточнили в корпорации. Операция продолжалась около пяти часов, в результате китайским специалистам удалось провести процедуру "засева облаков" на территории площадью до 15 тыс. кв. км.

Дрон был снабжен специальной аппаратурой для обнаружения облачных скоплений, изучения их характеристик и структуры, а также оборудованием для увеличения числа осадков.

Данная операция была подготовлена и проведена совместно Китайским метеорологическим управлением, Корпорацией авиационной промышленности Китая и рядом других профильных китайских научных институтов.

В 2018 году Китай протестировал систему модификации погоды, которая позволила при помощи сети камер сгорания увеличить количество осадков в районе Тибетского нагорья до 10 млрд куб. м в год.