Млечный путь "похудел" в два раза

Учёные из Академии наук Китая вместе со специалистами из Австралии более точно рассчитали массу Млечного пути. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание China Daily. Согласно последним данным, масса галактики Млечный путь составляет порядка 550 миллиардов эквивалентов Солнца, и это почти в два раза меньше, чем считалось ранее.

Как рассказала Сюэ Сянсян - участница исследования из китайской Национальной астрономической лаборатории - новые данные о массе Млечного пути говорят о том, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, тёмной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами. Информация была получена при помощи большого многоцелевого спектроскопа LAMOST, находящегося на территории наблюдательной станции Синлун в провинции Хэбэй на севере Китая. Выполненные учёными расчёты крайне важны для изучения динамических процессов в галактике, отмечает Сянсян.