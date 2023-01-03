Украденный саркофаг древнего жреца вернут Египту

Деревянный саркофаг, ранее бывший экспонатом Хьюстонского музея естественных наук, был возвращен в Египет после того, как власти США установили, что он был получен незаконным путем несколько лет назад, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Репатриация является частью программы правительства Египта по прекращению торговли украденными древностями. В 2021 году властям удалось вернуть в Египет 5300 украденных предметов со всего мира. Мостафа Вазири, представитель Верховного совета древностей, сказал, что саркофаг относится к позднему династическому периоду древнего Египта, эпохе последних не-эллинистических фараонов, шедшей с 664 г. до н.э. до пришествия Александра Македонского в 332 г. до н.э.

По словам Вазири, саркофаг высотой почти 3 метра с ярко окрашенной верхней поверхностью, возможно, принадлежал древнему жрецу по имени Анхенмаат, хотя некоторые надписи на нем были стерты.

Он был передан в понедельник в Каире Даниэлем Рубинштейном, поверенным в делах США в Египте.

Передача произошла более чем через три месяца после того, как окружная прокуратура Манхэттена установила, что саркофаг был украден из некрополя Абу-Сэр к северу от Каира. Затем он был ввезен контрабандой через Германию в Соединенные Штаты в 2008 году.

"Этот потрясающий саркофаг был продан хорошо организованной сетью, которая разграбила бесчисленное количество предметов старины из региона, - рассказывает прокурор Элвина Брэгга. - Мы рады, что этот объект будет возвращен в Египет, которому он принадлежит по праву".

Брэгг сказал, что та же самая сеть контрабандой вывезла из Египта позолоченный саркофаг, который был выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Музей купил произведение искусства у парижского арт-дилера в 2017 году примерно за 4 миллиона долларов. Он был возвращен Египту в 2019 году.