Ученые выяснили, что заставляет маленьких детей помогать собакам

Ученые выяснили, что маленькие дети склонны помогать собакам. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья об этом опубликована в Human-Animal Interactions.

Эксперименты проводились в лаборатории Мичиганского университета в период с 2015 по 2020 год.

Ученые отобрали 97 маленьких детей (51 девочка и 46 мальчиков) в возрасте от 20 до 47 месяцев из семей среднего класса из города Анн-Арбор штата Мичиган и его окрестностей. Из них 71 % были белыми. У 44 детей дома были собаки, у 53 - нет.

Выяснилось, в 50% случаев, когда собаки пытались достать недоступное лакомство или игрушку, дети приходили им на помощь. Если же собака не проявляла большого интереса к предмету, дети помогали ей всего в 26% случаев. В целом ученые отмечают, что наличие собаки дома и высокая заинтересованность собаки в недосягаемом предмете (особенно - еде) увеличивали вероятность помощи.

"Для нас неудивительна детская склонность считывать желания собак на основе собственного опыта. Полученные нами результаты подтверждают гипотезу о том, что рано развивающиеся у детей склонности к определению целей и социальности распространяются не только на людей, но и на других животных".

Иными словами, дети не только способны определить, что хочет собака и насколько сильно это желание, но и имеют внутреннюю склонность помочь ей с этим без явной для себя выгоды. Авторы считают, что наличие у людей врожденной склонности к социальному поведению было важным эволюционным фактором.