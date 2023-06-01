На картине 1882 года заметили айфон

Любители искусства разглядели айфон на музейной гравюре 1882 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Star.

Гравюра авторства Р. Джози и Джеймса Арчера под названием "Обручение Бернса и Хайленд Мэри", принадлежит нью-йоркскому музею искусства The Met. На ней изображен момент помолвки между знаменитым шотландским поэтом Робертом Бернсом и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл, также известной как Хайленд Мэри. Именно на этой картине посетители музея обнаружили похожий на смартфон предмет.

Влюбленные стоят на берегу реки Айр и смотрят друг другу в глаза, при этом каждый из них держится одной рукой за продолговатый темный предмет со скругленными уголками, который напоминает раннюю модель айфона.