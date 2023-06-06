Картину Пикассо продали за рекордную сумму

Картина Пабло Пикассо "Бюст женщины" (Buste de femme) ушла с молотка на аукционе в Кёльне за €3,4 млн.

"Спрос превзошел все ожидания", - заявила в понедельник вечером представитель аукционного дома Van Ham, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участник аукциона из Швейцарии по телефону предложил самую высокую цену за лот. Оценочная стоимость картины составляла от €1,5 до 2,5 млн.

В 1971 году, за два года до своей смерти Пикассо написал картину "Бюст женщины". Искусствоведы узнают в ней вторую жену художника Жаклин Роке (1927 1986), из поместья которой она первоначально поступила. Теперь полотно находится в немецкой частной коллекции, общая стоимость которой оценивается в €10 млн. В нее также входят работы Луизы Буржуа, Пауля Клее, Зигмара Польке, Эгона Шиле и Курта Швиттерса.

Пикассо создал в общей сложности 400 портретов Жаклин Роке, которая была младше его на 46 лет.