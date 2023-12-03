Котенок самой знаменитой в мире тигрицы попал на

Котенок самой знаменитой в мире тигрицы T 41F попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников "Земля леопарда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказали в нацпарке, звездная мама T 41F стала известнейшей среди амурских тигров благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову. "Фотография этой большой кошки из национального парка "Земля леопарда" оказалась лучшей в одном из самых престижных фотоконкурсов дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020", - говорится в сообщении. Тигрица попала на обложки мировых газет и журналов, на фотовыставки во многих мировых столицах.

Ее котенок под номером Т 90M, часто попадает в объективы фотоловушек нацпарка, рассказали в заповеднике. На полученном видео специалисты заметили, как хищник тщательно обнюхивает дерево, но не для фотосессии. Он демонстрирует флемен - похожую на улыбку реакцию, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую полость.

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