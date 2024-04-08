Впервые обнаружена инопланетная глория

Астрономы впервые обнаружили оптический феномен, называемый глорией, в атмосфере экзопланеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наблюдения были проведены с помощью ExOplanet ЕКА Cheops, а также нескольких других миссий ЕКА и НАСА. Признаки глории выявили в атмосфере сверхгорячего газового гиганта WASP-76b, находящегося на расстоянии 637 световых лет от Земли.

Глория напоминает радужный ореол и вызвана солнечным светом, взаимодействующим с крошечными каплями воды, составляющими туман или облака. В случае WASP-76b свет отражается от облаков, состоящих из совершенно однородного, но пока неизвестного вещества.

WASP-76b - сверхгорячая планета, похожая на Юпитер. Хотя он на 10 процентов менее массивен, чем самая гигантская планета Солнечной системы, он почти вдвое больше его. Поскольку она в двенадцать раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, экзопланета "раздута" интенсивной радиацией. Температура ее дневной стороны составляет 2400 градусов Цельсия.

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