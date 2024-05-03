Китайская космическая станция примет туристов

Китайская космическая станция Tiangong будет принимать туристов и астронавтов из других стран, заявил на пресс-конференции перед запуском пилотируемого космического корабля Shenzhou-18 замдиректора Китайского управления пилотируемой космонавтики Линь Сицян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SpaceNews.

"Мы ускорим изучение возможности приглашения международных астронавтов и туристов на космическую станцию", - сказал руководитель.

Сицян не привел подробностей о том, в какие сроки и на каких условиях Китай намеревается приглашать на Tiangong туристов и астронавтов из других стран.

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