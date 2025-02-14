Барбекю помогло физикам изучить загадочные волны

Исследователи из университетов Аугсбурга и Аделаиды раскрыли тайну волн Рэлей-Блоха - мощных вибраций, способных разрушать инженерные конструкции. Эти волны обычно исчезают при превышении определенной пороговой частоты, но иногда неожиданно появляются на более высоких частотах. Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Physics (ComPhysics), экспериментально подтвердило теоретические расчеты, объясняющие этот феномен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы изучить поведение волн, ученые использовали модель, напоминающую гигантский барбекю гриль. На одной из его металлических перемычек был установлен громкоговоритель, создающий звуковые волны разной частоты, а микрофоны фиксировали их распространение. Оказалось, что волны действительно исчезают после определенной частоты, но затем возникают вновь на строго предсказанных частотах, причем их структура изменяется.

Математическое объяснение заключается в том, что после превышения пороговой частоты длины волн приобретают мнимую компоненту (содержат квадратный корень из -1). Однако при определенных значениях эта компонента становится очень малой и волны вновь становятся заметными.

Это открытие не только позволяет лучше понять природу волн Рэлей-Блоха и их потенциальную опасность, но и открывает новые перспективы. Например, эти волны могут быть использованы в передаче сигналов с минимальными потерями, аналогично оптоволоконным кабелям.