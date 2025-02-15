В Чили найден вид томата, считавшийся исчезнувшим более 100 лет назад

В Чили ученые обнаружили томат Solanum sanfurgoi, который считался исчезнувшим около 130 лет назад. 12 особей указанного вида нашли на берегу реки в регионе Мауле. Как передает Day.Az, об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на зарубежные источники.

Томат рос на небольшой ограниченной территории, что свидетельствует об угрозе его исчезновения. Исследователи и представители коренных сообществ смогли не только заново открыть считавшийся исчезнувшим вид, но и точнее классифицировать его. Открытие считается значимым вкладом в развитие чилийских ботанических исследований.

Solanum sanfurgoi впервые был описан в 1895 году Рудольфом А. Филиппи. Обнаруженные в Чили особи растут на затопляемых почвах около моста Паула.

У растения имеются бархатистые белые цветы и сочные листья, а также небольшие съедобные плоды. По вкусу они напоминают обыкновенные зеленые помидоры.

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