https://news.day.az/unusual/1747673.html Над Бразилией пронесся яркий метеор - ВИДЕО Яркий метеор осветил ночное небо в Бразилии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ученые говорят, что этот метеор может быть крупнейшим из упавших в регионе.
Над Бразилией пронесся яркий метеор - ВИДЕО
Яркий метеор осветил ночное небо в Бразилии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ученые говорят, что этот метеор может быть крупнейшим из упавших в регионе.
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