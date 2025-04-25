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Над Бразилией пронесся яркий метеор - ВИДЕО

Яркий метеор осветил ночное небо в Бразилии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ученые говорят, что этот метеор может быть крупнейшим из упавших в регионе.