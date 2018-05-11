В Гонконге эвакуировали генконсульство России - ПРИЧИНА
11 мая 2018 10:14 224
Генеральное консульство России в Гонконге приостановило работу из-за бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной недалеко от офиса дипломатического представительства. Об этом сообщается в Facebook консульства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Бомбу нашли в районе Ван-Чай во время строительных работ, после чего близлежащие здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
Как отмечают дипломаты, прием граждан приостановлен "до последующего уведомления".
Как напоминают местные СМИ, в январе в этом же районе уже были обезврежены две бомбы. Предположительно, они были сброшены на Гонконг в период японской оккупации, между 1941 и 1945 годами.
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