Туск предупредил о негативных последствиях для ЕС от выхода США из сделки с Ираном
16 мая 2018 18:09 243
Евросоюз должен быть готов к негативным последствиям выхода США из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Софии в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы рассматриваем способы защиты европейских компаний от негативных последствий выхода США. Я хочу, чтобы Еврокомиссия дала зеленый свет подготовке к действиям на тот случай, если европейские интересы пострадают", - сказал он.
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