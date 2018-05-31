Забит Самедов стал чемпионом Европы - ВИДЕО

В среду, 30 мая, в Москве прошёл турнир по кикбоксингу ЖАРА Fight Show, передает Day.Az со ссылкой на report.az.

Как передает Report, азербайджанский спортсмен Забит Самедов завоевал на нём титул чемпиона Европы по версии King of Kings, победив француза Фредди Кемайо.

Самедов владел явным преимуществом на протяжении всех пяти раундов. Трое судей отдали ему безоговорочно победу с одинаковым счётом 50:46.

Бой проходил в московском Vegas City Hall.

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