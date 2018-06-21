Болельщики сборной Японии после матча убрали весь мусор со стадиона - ВИДЕО
Болельщики сборной Японии убрали за собой весь мусор с трибун после матча с Колумбией. Видео в Twitter опубликовал Mothership.
После финального свистка японские болельщики развернули заранее приготовленные мешки и убрали весь мусор на трибунах стадиона в Саранске, причем не только в своих секторах, но и в секторах колумбийцев, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Репутация чистоплотных фанатов появилась у японцев после чемпионата мира-2014 в Бразилии, когда они также уносили с собой весь мусор после матчей национальной команды.
Сборная Японии 19 июня одержала победу над колумбийцами в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "Мордовия Арена". За Японию по мячу забили Синдзи Кагава (с пенальти) и Юя Осако. В стане колумбийцев отличился Хуан Кинтеро. На 3-й минуте после грубого нарушения с поля был удален защитник сборной Колумбии Карлос Морено.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля. Помимо Колумбии, сборная Японии сыграет с командами Сенегала и Польши.
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