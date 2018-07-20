У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в пятницу у побережья Тайваня. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение наблюдалось в пятницу в 09.39 по местному времени в морской акватории к юго-востоку от острова. Эпицентр находился на глубине 39 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, предупреждение о цунами также не объявлялось.

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