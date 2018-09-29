Разрушительное цунами в Индонезии попало на камеры - ВИДЕО
На индонезийский город Палу после землетрясения магнитудой 7,7 обрушилось цунами, сообщили СМИ со ссылкой на агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии.
Как сообщило агентство Синьхуа, число погибших в результате после серии землетрясений и цунами, обрушившихся в пятницу на индонезийский остров Сулавеси, увеличилось до 48 человек, еще 356 пострадали.
По словам представителя агентства по ЧС Сутопо Пурво Нугрохо, власти успели произвести подсчет раненых и погибших только в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.
"Соответственно, число погибших и пострадавших, как и разрушения, скорее всего, вырастет", - сказал представитель ведомства.
Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет читателям видеокадры, на которых запечатлен момент обрушения на побережье цунами.
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