Песня из фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born) Shallow отмечена премией "Оскар" в номинации "Лучшая песня". Об этом объявили в воскресенье на церемонии вручения награды, присуждаемой Американской академией киноискусств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этой номинации также были представлены композиции When A Cowboy Trades His Spurs For Wings из "Баллады Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs), All The Stars из "Черной пантеры" (Black Panther), The Place Where Lost Things Go из "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) и I'll Fight из фильма "РБГ" (RBG - судья Верховного суда США Рут Байдер Гинзбург).

Награду за лучший саундтрек получил фильм "Черная пантера". В этой номинации выдвигались фильмы "Черный клановец" (BlacKkKlansman), "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk), "Остров собак" (Isle of Dogs) и "Мэри Поппинс возвращается".

Фильм "Черная пантера" повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где залегают запасы уникального металла, поглощающего вибрацию.

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.