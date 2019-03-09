Чемпионат Шотландии оказался в центре внимание поступком на футбольном поле, который не красит игру, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

В матче между Рейнджерс и Хибернианом сразу после свистка на перерыв на поле выбежал фанат и выбил мяч из под ног капитана Рейнджерса Джеймса Тавернье. Игрок с фанатом начали толкать друг друга, но до драки дело не дошло - болельщик быстро схвачен полицией.

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