Капитан "Рейнджерса" едва не устроил драку с фанатом во время матча - ВИДЕО
9 марта 2019 13:05 80
Чемпионат Шотландии оказался в центре внимание поступком на футбольном поле, который не красит игру, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.
В матче между Рейнджерс и Хибернианом сразу после свистка на перерыв на поле выбежал фанат и выбил мяч из под ног капитана Рейнджерса Джеймса Тавернье. Игрок с фанатом начали толкать друг друга, но до драки дело не дошло - болельщик быстро схвачен полицией.
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