В социальных сетях появились кадры ужасной бойни, устроенной уроженцем австралийского города Новый Южный Уэльс Брентоном Таррантом (Brenton Tarrant).

Как передает Day.az, на кадрах видно, как преступник, вооруженный до зубов, входит во двор мечети и начинает расстреливать прихожан прямо со двора. Далее негодяй входит внутрь и продолжает обстрел беззащитных людей, не жалея патронов и не издавая ни звука.

Как сообщается, кадры этой ужасной бойни были сняты самим Таррантом в прямом эфире на его страничку в Facebook.

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