Обсуждение проекта поправок в закон "Об общих судах" переросло в драку между депутатом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклием Берая и депутатом оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Отаром Кахидзе, сообщает Первый канал.

Во время комитетского слушания депутаты начали спорить, не обращая внимание на представлявшего поправки председателя юридического комитета Анри Оханашвили.

Во время спора в ответ на слова Берая Кахидзе вскочил и бросил в него бумагами, после чего завязалась драка. Драку удалось разнять при помощи приставов и других членов комитета. Что именно Берая сказал Кахидзе, пока не известно, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Поправки "Об общих судах" касаются назначения судей Верховного суда. У правящей партии и оппозиции различные мнения по этим поправкам, и комитету предстоит определиться, какой из трех представленных вариантов он поддержит.

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