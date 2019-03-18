В столице Болгарии Софии полицейские попытались разогнать участников антиправительственных акций, используя газовый баллончик. Однако правоохранители не учли погодные условия. Так, из-за ветра большая часть газа попала в лицо сотрудникам полиции.

Как видно на кадрах, опубликованных местными СМИ, полицейские принялись промывать глаза водой. Пострадали и некоторые митингующие. Другие участники акции поддерживают их, несут воду и помогают восстановить зрение, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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