Уникальный район в Германии, где можно жить за 1 евро в год - ВИДЕО
2 апреля 2019 21:30 241
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Источник:Остроумно
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