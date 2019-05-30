Саудовская Аравия осуждает нападения, которые угрожают поставкам нефти, заявил саудовский министр иностранных дел Ибрагим аль-Ассаф в ходе заседания глав МИД стран-членов Организации Исламского сотрудничества в Мекке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осуждаем террористические атаки, которые были направлены на нефтяные танкеры возле побережья ОАЭ. Мы осуждаем террористические атаки, которые угрожают поставкам нефти", - цитирует телеканал Sky News Arabia министра.

Министр также отметил, что Саудовская Аравия является приверженцем борьбы с терроризмом и пресечения источников его финансирования.

Хуситы в середине мая объявили, что в ответ на бомбардировки коалицией во главе с Саудовской Аравией йеменских городов начинают широкомасштабную операцию с использованием 300 беспилотников против жизненно важных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ. На прошлой неделе они нанесли удар по центральному нефтепроводу королевства, в результате чего перекачка нефти по нему была приостановлена на несколько дней.