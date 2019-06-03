В Ливерпуле более 750 тысяч местных жителей приняли участие в торжественной встрече и параде игроков футбольного клуба, победившего в финале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в матче на стадионе в Мадриде 1 июня.

Футболисты проехали по улицам города в автобусе с открытым верхом. С ними находились тренеры и другие члены команды.

Восторженные болельщики клуба заполонили улицы города, окрасив их в красный фирменный цвет клуба.

"Ливерпуль" завоевывает Кубок Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории.

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