https://news.day.az/world/1125635.html Сотни тысяч фанатов "Ливерпуля" встретили обладателей Кубка Лиги чемпионов - ВИДЕО - ФОТО
Сотни тысяч фанатов "Ливерпуля" встретили обладателей Кубка Лиги чемпионов - ВИДЕО - ФОТО
В Ливерпуле более 750 тысяч местных жителей приняли участие в торжественной встрече и параде игроков футбольного клуба, победившего в финале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в матче на стадионе в Мадриде 1 июня.
Футболисты проехали по улицам города в автобусе с открытым верхом. С ними находились тренеры и другие члены команды.
Восторженные болельщики клуба заполонили улицы города, окрасив их в красный фирменный цвет клуба.
"Ливерпуль" завоевывает Кубок Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории.
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