Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить в ходе предстоящей в Осаке встречи международные вопросы, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его цитирует RNS в среду, 26 июня, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Вопросы различные: общее состояние двусторонних дел, политическая стабильность, Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно Иран и так далее", - сказал он.

Ушаков уточнил, что на встречу с Трампом в графике Путина отведено около часа.

Возможность переговоров двух лидеров на полях G20, который пройдет 28-29 июня в Японии, неоднократно анонсировалась в СМИ. Однако официальное подтверждение появилось накануне. В одном из интервью президент США заявил о планах обсудить с Путиным российское вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле прошлого года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По телефону лидеры общались 10 раз.

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