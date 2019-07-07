https://news.day.az/world/1135841.html Град размером с теннисный мяч выпал во Франции
Град размером с теннисный мяч выпал во Франции
Во французском регионе Овернь-Рона-Альпы во время грозы выпал град размером с мячик для игры в теннис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на записи интернет-пользователей из Франции, передает Day.Az.
Наибольшее внимание привлек видеоролик, снятый в Луаре.
На кадрах видно, как вода в бассейне частного дома буквально пенится от частых ударов града о ее поверхность.
Кроме того, согласно данным метеорологической службы, в этот день, в субботу, 6 июля, было зафиксировано 73,7 тысяч молний, что стало рекордом для 2019 года.
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