Глава МИД Ирана Джавад Зариф отрицает попытку иранских кораблей задержать британское судно British Heritage в Персидском заливе. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом агентство Fars.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", - приводит агентство слова Зарифа.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские суда. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали".

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