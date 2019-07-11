Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа предстанут перед судом в начале 2020 года по делу о фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщает издание France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Мишель Крепю заявил, что не знал о том, что Пенелопе Фийон было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.

В июне 2018 года сообщалось, что Фийону и его супруге предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.



По предварительным данным, суд по делу продлится с 24 февраля по 10 марта 2020 года, однако даты могут измениться из-за загруженности графика адвокатов в деле. Помимо Фийонов перед судом предстанет и бывший соратник премьера Марк Жуло.



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