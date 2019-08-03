https://news.day.az/world/1144042.html На пляже в Калифорнии обрушилась скала
На пляже в Калифорнии обрушилась скала
По меньшей мере три человека погибли при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.
По его данным, одна женщина погибла на месте, еще два человека умерли в больнице. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы.
Район пляжа, расположенного к северу от города Сан-Диего, где произошел инцидент, в настоящее время закрыт для посещения. Информации о причинах обрушения пока нет.
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