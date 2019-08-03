По меньшей мере три человека погибли при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По его данным, одна женщина погибла на месте, еще два человека умерли в больнице. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы.

Район пляжа, расположенного к северу от города Сан-Диего, где произошел инцидент, в настоящее время закрыт для посещения. Информации о причинах обрушения пока нет.

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