Наземный персонал Iberia планирует новые забастовки в Барселоне
Наземный персонал испанской авиакомпании Iberia собирается устроить новые забастовки в Барселоне в конце августа. Об этом сообщила во вторник газета El Periodico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, стачки могут пройти 24, 25, 30 и 31 августа.
Сотрудники Iberia уже проводили забастовку в конце июля. В результате были отменены более ста рейсов. Решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны было связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".
С 9 августа в аэропорту каталонской столицы проходит бессрочная забастовка сотрудников службы безопасности.
Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.
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