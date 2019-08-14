Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, потеряв деталь при взлете. Об этом во вторник сообщает портал Airlive, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени и приземлился вновь в 19:25 того же дня , однако о происшествии стало известно только сейчас. Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора - специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!