Семь человек погибли, четверо пропали без вести после пожара на судне в водах Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф сообщил агентству, что среди погибших двое детей. Инцидент произошел в субботу в водах провинции Юго-Восточный Сулавеси, когда судно направлялось в порт района Моровали.

"Инцидент начался с появлением огня в машинном отделении. Экипаж корабля пытался потушить его, но не сумел. Пожар все усиливался. Вследствие этого пассажиры спрыгнули в воду", - заявил Латиф агентству.

Огонь потушил другой корабль. В общей сложности 61 человек выжил в этом инциденте, их спасли местные моряки.

По словам чиновника, причина пожара пока что неясна, будет проводиться расследование.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!