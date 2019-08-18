Предпоследний уровень метеотревоги введен в 12 западных департаментах Франции в связи с ожидающимися сильными грозами. Об этом в воскресенье сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, грозы начнутся в 15:00 по местному времени и затронут департаменты Эн, Кот-д'Ор, Ду, Юра, Луара, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Рона, Верхняя Сона, Сона и Луара, Вогезы и Территорию Бельфор.

В этих районах ожидаются ливни, град и сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 27,7 м/с.

В связи со сложной погодной обстановкой специалисты Meteo France рекомендуют проявлять бдительность и ограничить использование электроприборов на открытой местности.

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