Тегеран обладает возможностями для обеспечения безопасности Персидского залива и готов работать в этом направлении. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Указав на то, что Иран обладает самой протяженной водной границей в Персидском заливе, Зариф отметил готовность и большие возможности страны работать над обеспечением региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана. Также иранский министр "во время встречи подчеркнул необходимость изменений в регионе".

Хаависто в свою очередь заявил, что, "несмотря на давление со стороны США, европейские компании, Финляндия и ЕС поддерживают финансовый механизм INSTEX". Механизм расчетов с Ираном INSTEX был основан Германией, Францией и Великобританией в январе этого года. ЕС объявил о начале его работы во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры об обеспечении собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД Германии Хайко Маас выступил с заявлением о том, что его страна отказывается от участия в коалиции, создание которой инициировано Вашингтоном.

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