https://news.day.az/world/1148602.html В Германии аттракцион закрыли из-за сходства со свастикой
В Германии аттракцион закрыли из-за сходства со свастикой
Аттракцион "Полет орла" в парке развлечений в городе Лёффинген в Германии выведен из эксплуатации после того, как посетители заметили сходство его конструкции со свастикой, сообщает телерадиокомпания SWR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что 23-метровый аттракцион "Полет орла", окрашенный в коричневый цвет, был введен в эксплуатацию в парке развлечений "Татцмания" в немецком городе Лёффинген в начале августа. На нем установлены две конструкции с сидениями, каждое из которых украшено головой орла. При запуске аттракциона эти конструкции вращались, внешне напоминая гостям парка свастику.
Видео с аттракционом, подтверждающие сходство, начали распространяться в интернете почти сразу после начала работы "Полета орла". Администрация парка тоже узнала о впечатлениях гостей о новом развлечении.
Как заявил изданию управляющий парка Патрик Хасслер, это было недопустимо, поэтому сейчас аттракцион закрыт. По его словам, ранее администрация и персонал парка не замечали сходства со свастикой. Теперь принято решение об изменении устройства аттракциона, чтобы у посетителей больше не возникало подобных ассоциаций.
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