Ученые из Бирмингемского университета подсчитали, что добавление витамина D в пшеничную муку предотвратит 10 миллионов новых случаев дефицита витамина у населения в следующие 90 лет.

Дефицит витамина D приводит к ослаблению скелета, повышает риски остеопороза, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Новые исследования также указывают, что недостаток солнечного витамина может приводить к психическим расстройствам, передает Day.Az со ссылкой на Хайтек+.

Предполагается, что мера стоимостью всего 12 пенсов (0,15 доллара) на человека в год снизит число случаев на четверть.

В Великобритании, как впрочем и других северных странах, эта проблема наиболее актуальна из-за малого количества солнечных дней в году. Основным источником витамина D должен быть рацион, однако солнечные ванны необходимы для его усвоения.

Помимо обязательного обогащения продуктов питания, ученые также подчеркивают необходимость обеспечения целевых групп населения бесплатными добавками витамина. К повышенным группам риска относятся дети, пожилые, а также определенные этнические меньшинства. Если охватить эти когорты, то получится предотвратить уже 33 процента новых случаев (эквивалентно 13,2 миллиона человек).

В Финляндии подобная стратегия обогащения продуктов питания уже снизила дефицит витамина D с 13 процентов до 0,6 процента, приводят статистику ученые.

Если добавлять по 400 МЕ витамина D на 100 грамм муки и одновременно обеспечивать группы повышенного риска витамином в виде пищевой добавки, то для бюджета страны это будет стоить 250 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 38 пенсам (0,46 цента) на человека. Эти расчеты и прогноз ученых предоставляют убедительные доказательства, что подобная стратегия улучшит здоровье миллионов человек и снизит нагрузку на систему здравоохранения страны, включая значительные экономические выгоды.

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