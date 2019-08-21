Нефтяной танкер Ирана сломался в водах Красного моря, сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа Исламской Республики.

Сообщается, что сломался танкер под названием HELM. Это судно, как и многие другие, находится под американскими санкциями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Экипаж корабля занимается починкой, судно находится в стабильном состоянии. К счастью, все члены экипажа в безопасности", - заявил Акбар Джабаль-Амели, технический директор госкорпорации, управляющей иранскими танкерами.

По данным агентства, Иран располагает одним из крупнейших нефтяных флотов в мире, но его суда стареют, а возможности для их замены и модернизации сильно урезаны ограничительными мерами Соединенных Штатов: большинство стран не торгует с Тегераном из-за угрозы наказания от Вашингтона.

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