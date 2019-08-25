Американский лидер Дональд Трамп сожалеет, что не ввел более высокие пошлины на товары, импортируемые из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Во время разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на саммите "Большой семерки" Трамп ответил утвердительно на вопрос о переосмыслении проблемы торговой войны с Китаем. Но ответ был неверно истолкован американскими СМИ. Трампу приписали сожаление о развязывании торговой войны, тогда как он сожалел о введении низких пошлин.

В пятницу стало известно, что США осенью повысят пошлины на товары из Китая на 5% в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. Товары на сумму 250 миллиардов долларов с 1 октября будут облагаться пошлинами в размере 30%, 300 миллиардов - 15%. Пекин резко против. В ответ с 1 сентября и 15 декабря тарифы на импорт из США поднимут на 10% и 5%, что в сумме составит 75 миллиардов долларов. На американские автомобили и запчасти пошлины поднимутся на 25% и 5% соответственно, передает ТАСС.

Несколько месяцев идут переговоры об урегулировании торговых споров. Последние консультации состоялись в Шанхае 30-31 июля.