Дональд Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины
Американский лидер Дональд Трамп сожалеет, что не ввел более высокие пошлины на товары, импортируемые из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Во время разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на саммите "Большой семерки" Трамп ответил утвердительно на вопрос о переосмыслении проблемы торговой войны с Китаем. Но ответ был неверно истолкован американскими СМИ. Трампу приписали сожаление о развязывании торговой войны, тогда как он сожалел о введении низких пошлин.
В пятницу стало известно, что США осенью повысят пошлины на товары из Китая на 5% в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. Товары на сумму 250 миллиардов долларов с 1 октября будут облагаться пошлинами в размере 30%, 300 миллиардов - 15%. Пекин резко против. В ответ с 1 сентября и 15 декабря тарифы на импорт из США поднимут на 10% и 5%, что в сумме составит 75 миллиардов долларов. На американские автомобили и запчасти пошлины поднимутся на 25% и 5% соответственно, передает ТАСС.
Несколько месяцев идут переговоры об урегулировании торговых споров. Последние консультации состоялись в Шанхае 30-31 июля.
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