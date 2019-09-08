В одном из отелей Манчестера австралийский турист заплатил за пинту пива 61200 евро, сообщает Buzz.ie.

Журналист Питер Лалор ведет блог о крикете и пиве. Находясь в Манчестере, он захотел выпить настоящего английского пива. Предполагалось, что напиток обойдется в пять с половиной фунтов стерлингов. Но, когда подошел официант, чтобы принять оплату, что-то пошло не так.