https://news.day.az/world/1154144.html В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
В одном из отелей Манчестера австралийский турист заплатил за пинту пива 61200 евро, сообщает Buzz.ie.
Журналист Питер Лалор ведет блог о крикете и пиве. Находясь в Манчестере, он захотел выпить настоящего английского пива. Предполагалось, что напиток обойдется в пять с половиной фунтов стерлингов. Но, когда подошел официант, чтобы принять оплату, что-то пошло не так.
Питер был без очков, поэтому не обратил внимания на ошибку в счете. На телефон Питера пришло сообщение, что за пинту пива с его карточки списалось 55300 фунтов стерлингов (61200 евро). Вдобавок к этому, с Питера списали комиссию в размере 1500 евро. Журналист отнесся к курьезу с юмором и написал о самом дорогом пиве в истории в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Менеджер отеля извинился за ошибку и пообещал, что средства вернутся на счет Питера в течение девяти дней.
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