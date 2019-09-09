Чрезвычайный инцидент произошел в понедельник в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Как сообщает Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook, 9-го сентября во время посадки пассажиров рейса 908 Ереван-Москва на борт авиакомпании "Сибирь", один из них заявил, что в его ручной клади есть бомба, однако он не предъявил какого-либо требования, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Об этом, согласно протоколу уведомления, незамедлительно были проинформированы Служба авиационной безопасности аэропорта и полиция.

После получения сигнала сотрудники Службы авиационной безопасности изолировали пассажира, находившаяся в самолете его ручная кладь была взята под контроль, была произведена высадка находившихся на борту пассажиров, а также полный досмотр самих пассажиров, их ручной клади, багажа и самолета.

"В ходе досмотра предметы, материалы и оборудование, запрещенные для перевозки самолетом, обнаружены не были", - отмечается в сообщении.

Пассажир был передан линейному отделу полиции аэропорта "Звартноц", ведется следствие.

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