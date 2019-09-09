https://news.day.az/world/1154451.html В Йемене прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
Источник также добавил, что в этой же провинции органы безопасности обезвредили другое самодельное взрывное устройство, заложенное неизвестными.
В Йемене прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
По меньшей мере два ребенка погибли, три получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Лахдж на юго-западе Йемена. Как передает Day.Az, об этом заявил РИА Новости источник в местных властях.
"Самодельная бомба взорвалась в районе аль-Уммаль в центре города аль-Хута - столицы (провинции) Лахдж, в результате двое детей погибли, трое других получили различные ранения", - сообщил источник.
Источник также добавил, что в этой же провинции органы безопасности обезвредили другое самодельное взрывное устройство, заложенное неизвестными.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре