Правозащитная организация China Labor Watch (CLW) выявила крупные нарушения трудового законодательства на фабриках Foxconn - ключевого партнера Apple, занимающегося сборкой айфонов. Как утверждают активисты, руководство компании в курсе ситуации, но закрывает глаза на чрезмерную продолжительность внеурочных рабочих смен и другие нарушения условий труда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Привлекая дополнительный персонал, в том числе студентов, Apple и Foxconn наращивают объемы производства новых моделей iPhone, которые будут анонсированы уже завтра, передает Bloomberg. В ином случае фирма Тима Кука может попросту не успеть изготовить "iPhone 11" и "iPhone 11 Pro" в достаточном количестве к осеннему сезону продаж.

В Apple заявили, что ознакомились с докладом CLW и провели собственное расследование, по итогам которого не было обнаружено большинства упомянутых правозащитниками нарушений. Все сверхурочные смены, подчеркнули в компании, были сугубо добровольными.

В то же время представители Apple признали, что на фабрике Foxconn по производству айфонов привлечено 50% временной рабочей силы, хотя по китайскому законодательству "временщиков" должно быть не более 10%. Впоследствии компания скорректирует этот показатель, однако немедленные изменения могут оказаться губительными для объемов выпуска новых смартфнов.

Как ожидается, завтра Apple покажет три модели - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Также ожидаются обновления, касающиеся смарт-часов Apple Watch, ноутбуков MacBook Pro, игрового сервиса Apple Arcade и Apple TV+. Старт презентации назначен на 21:00 по бакинскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на американском сайте Apple.com и YouTube-канале.

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