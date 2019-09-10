Сегодня китайские астрономы сообщили, что поймали загадочный сигнал из космоса. Ученые, которые работают на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся колебания радиоволн. И определили источник - он находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет от Земли. В понятные нам километры это перевести невозможно, будет цифра с невероятным числом нулей. Впрочем, рассчитывать, что это послание внеземной цивилизации, пока рано.

"Скорее всего, это какая-то необычная нейтронная звезда, объект какой-то молодой, с исключительно мощным магнитным полем и, поскольку других подобных объектов в нашей Галактике не существует, это либо очень редкий объект, либо объект на короткой стадии эволюции", - заявил российский астроном Денис Денисенко.

Так или иначе, это все предположения. Но даже если допустить, что сигнал подали инопланетяне, было это, очевидно, очень давно, когда на Земле еще только зарождалась простейшая жизнь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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