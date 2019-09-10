Пять человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с автобусом на северо-востоке Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло во вторник утром в городе Инъань в провинции Цзилинь, когда автобус вылетел с поворота. В результате пять человек погибли, в том числе водитель, еще 24 пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы, причины инцидента выясняются.

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