Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

"Все эти вопросы... обсуждались", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что эта тема не обсуждалась. "Нет, обсуждение санкций против различных стран не входят в задачи комитета. У нас у всех на санкции свои взгляды, но с JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ - ред.) это никак не связано", - сказал ар-Румхи журналистам.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло в четверг в Абу-Даби. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп обсуждал в Овальном кабинете ослабление санкций против Ирана перед увольнением советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщило 11 сентября агентство Блумберг со ссылкой на три источника.

Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.

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